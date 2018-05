Hückeswagen: Abriss der Toilettenhäuschen im Stadtpark steht bevor

Hückeswagen Was war das für ein Aufschrei bei einigen geschichtsinteressierten Hückeswagener, als die Toilettenhäuschen im Stadtpark, gegenüber der Stadtbibliothek, im Sommer 2013 von Schülern der Erich-Kästner-Schule im Rahmen eines Stadtpark-Projekts des Jugendzentrums neu gestrichen worden waren? Die Farben stießen bei manchem nicht gerade auf Gegenliebe - das Beige und Blau sei "grenzwertig" und ein "Schandfleck" hieß es damals. Für die Schüler war das klassische Schwarz-Weiß jedoch wenig reizvoll gewesen, weshalb sich alle Projekt-Beteiligten mit den Verantwortlichen bei der Stadt auf diese Farben geeinigt hatten.

Nun jedoch kommt das Ende der Fachwerkhäuschen - sie sollen abgerissen werden. Die Stadt hält dafür in ihrem Haushalt 20.000 Euro bereit. Hintergrund: Durch die verschachtelte Dachfläche ist Feuchtigkeit ins Innere gedrungen, was umfangreiche Schäden an der Konstruktion des Gebäudes zur Folge hatte. Da das schon seit Jahren nicht mehr als öffentliche Toilette genutzt wird, soll es nun abgerissen werden.