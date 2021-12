Neues Angebot in Hückeswagen : Ab Montag im Hotel Zur Post impfen

Hückeswagen Dr. Max Kneher und die Montanus-Apotheke bieten ab Montagvormittag ein zusätzliches Angebot in der Schloss-Stadt. Möglich sind Erst,- Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster). Kinder werden noch nicht geimpft.

Das Impftempo auch in der Schloss-Stadt soll weiter an Fahrt gewinnen. Deshalb bietet Dr. Max Kneher in Kooperation mit der Montanus-Apotheke ab kommendem Montag, 27. Dezember, ab 10 Uhr, Impftermine im ehemaligen Hotel Zur Post an. Interessierte können sich vorab online anmelden unter www.montanus-apotheke.com oder spontan vorbeikommen, müssen dann aber Wartezeit einkalkulieren, teilt Diana Gruner von der Montanus-Apotheke mit, die die Aktion federführend mit organisiert. Bis Donnerstag, 30. Dezember, wird täglich von 10 bis 13 Uhr geimpft. „Wir wollen zunächst einmal schauen, wie es läuft und angenommen wird“, sagt Diana Gruner.

Nachdem Kneher ihren Chef angerufen habe, sei alles ganz schnell gegangen. „Beide haben sich am Montag getroffen und die Räume besichtigt. Das hat alles gepasst, und so starten wir am Montag mit den Impfungen“, kündigt sie an. Möglich sind Erst,- Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster). Kinder werden noch nicht geimpft. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Biontech und Moderna. Montag geht es mit einem kleineren Kontingent an Impfstoffen los, am Dienstag folgt die Hauptlieferung, dann ist vor allem der Impfstoff von Moderna in ausreichender Menge vorhanden, verspricht Diana Gruner. Sie rät, sich vorab online einen Termin zu buchen, dann könne man sich die Aufklärungsbögen daheim in Ruhe ausdrucken, durchlesen und ausgefüllt zum Impftermin mitbringen.