Einzelhandel in Hückeswagen : Ab August Besitzerwechsel beim Schuster im Island

Hückeswagen Murat Bostan wird zum 1. August das Geschäft seines Onkels Baris Alkan an der unteren Islandstraße übernehmen. Ein neuer Schwerpunkt ist Handy-Zubehör und Handyreparatur.

Der Wechsel ist recht still und leise vor sich gegangen. Baris Alkan hatte zum Jahreswechsel 2017/2018 das Schustergeschäft von Sabahudin Ajeti übernommen, der nach 15 Jahren aus gesundheitlichen Gründen einen Schlussstrich unter seine Arbeitszeit hatte ziehen müssen. Ab Montag, 1. August, gibt es erneut einen neuen Inhaber, eine leichte inhaltliche Neuausrichtung sowie einen neuen Namen. „Baris Alkan ist mein Onkel, er hat allerdings mit seinem Hauptgeschäft in Wermelskirchen an der Telegrafenstraße so viel zu tun, dass es ihm mit dem Hückeswagener Standort zu viel geworden ist“, sagt Murat Bostan (Foto: weitzdörfer), der den Juli zur Renovierung und zum Umbau in den Räumen an der unteren Islandstraße nutzt. Und tatsächlich, wenn man das kleine Geschäft betritt, sieht man gleich, dass die riesige Theke, die bislang den Großteil des Raums eingenommen hat, verschwunden ist – und dafür eine Trennwand zum hinteren Bereich eingezogen worden ist.