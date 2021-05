Einkaufen in Hückeswagen : Ab 20. Mai neue Frischehändler auf dem Wochenmarkt

Hückeswagen Auf dem Wochenmarkt in Hückeswagen haben die Besucher die Möglichkeit, regionale Produkte direkt beim Erzeuger zu kaufen und sich zu informieren.

Wegen Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag findet kein Wochenmarkt in der Schloss-Stadt statt. Aber ab Donnerstag, 20. Mai, 7 bis 13 Uhr, startet der Markt trotz Corona-Notbremse mit neuen Anbietern in den Frühling. Wie die Deutsche Marktgilde als Veranstalter mitteilt, erfreut sich das Einkaufen im Freien gerade in der Pandemie großer Beliebtheit auch bei den Hückeswagenern. Umso erfreulicher sei es, dass sich ab 20. Mai gleich mehrere neue Frischehändler angemeldet haben, berichtet Martin Rosmiarek von der Deutschen Marktgilde.