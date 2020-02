88. Gala-Sitzung in Hückeswagen : Große Stunde für den Kolping-Nachwuchs

Hückeswagen Auch die Jubiläums-Ausgabe der großen Kolping-Karnevals-Sitzung am Sonntagabend war ein voller Erfolg. Das Programm aus den eigenen Reihen ließ die Jecken einige „Raketen“ zünden.

Groß war die Vorfreude auf die Jubiläum-Gala-Sitzung der Hückeswagener Kolpingsfamilie. Zum 88. Mal hieß es am Sonntagabend im ausverkauften Kolpinghaus: „Heukeshoven Alaaf!“ Und das natürlich sehr oft, schließlich dauerte die Gala-Sitzung auch in diesem Jahr wieder runde sechs Stunden. Da mussten die gut 200 Jecken „im Gürzenich von Hückeswagen“ durchaus ein wenig mehr Sitzfleisch mitbringen. Aber man tat das ja gerne, denn die Leistung der praktisch nur aus eigenen Reihen kommenden Akteure nötigte nicht nur großen Respekt ab – sondern machte einfach nur jede Menge Spaß.

Auch wenn Sitzungspräsident Tobias Bosbach, der in diesem Jahr auch schon zum 18. Mal die Sitzung leitete, gleich zu Beginn ernste, aber auch kämpferische Töne anschlug: „So einen braunen Müll braucht heute keiner mehr“, brachte er unter großem Applaus ein deutliches Plädoyer für Toleranz und gegen Rechts zu Gehör. Das kommentierten die wie immer bestens aufgelegten Musiker um Leiter Andreas Niederwipper prompt mit einer Strophe der Europa-Hymne. Eine tolle Geste, gerade im Nachhall des rassistischen Terroranschlags von Hanau, die zeigte, dass gerade auch an Karneval der Blick auf die Gesellschaft geschärft sein muss.

Die kfd-Frauen Claudia Eberius und Monika Lübbert lästerten in gewohnt spitzer Weise über die Feuerwache und die Stadtverwaltung mit Hasenohren. Auch kfd-Vorsitzende Beate Knecht war nach zweijähriger Pause wieder in der Kolping-Bütt. Bevorzugtes Ziel ihres Spotts war einmal mehr jener „Herr Klein, mit Vornamen Pastor“.

Als Roland Kaiser und Maite Kelly verkleidet, betraten „De Küttel“, alias Heinz Pohl und Stefan Loh, dann die Bühne und warnten die Jecken: „Verlieb dich nie, nie, nie in ein Mädchen aus gleich hinter Hämmern.“ Eine leicht wehmütige Liebeserklärung an den Panhas auf dem Altstadtfest sang dann Stefan Teders in seiner Paraderolle als Der Weber vom Island, während das Denkmal sich ansonsten über die Hückeswagener Klüngel-Fauna ausließ. Die Kolping-Jugend präsentierte eine witzige Ausgabe von „Hänsel trifft“, einer Talkshow im Märchenkosmos, während Tobias Friedrich und Mathias Pohl als „Kolpingjugend Fanfarencorps von 1966 eV“ mit Herz und Giftspritze in alle Richtungen austeilten. Gleichzeitig aber den Rä-Te-Ma-Teng-Gründer und Krippenbaumeister in St. Mariä Himmelfahrt, Peter Goldstraß, mit dem Lied „Grober Klotz, wie hobeln dich“ lobten.