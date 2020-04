Hückeswagen in der Corona-Krise : 84-jähriger Hückeswagener stirbt am Virus

Hückeswagen Ein zweiter Bewohner aus dem Johannestift hat die Infektion nicht überlebt.

Am Gründonnerstag ist ein weiterer Hückeswagener an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt die Pressestelle des Oberbergischen Kreises mit. Nach einem 84-Jährigen und einer 91-Jährigen starb nun ein 85 Jahre alter Mann. Auch eine 80-jährige Engelskirchenerin ist am gleichen Tag an Covid-19 gestorben – damit hat das Virus inzwischen neun Opfer in Oberberg gefordert. Der 85-jährige Mann starb in stationärer Behandlung und lebte zuletzt, wie der 84-Jährige, im Altenzentrum Johannesstift.