Entwicklung der Infektionszahlen : 83-Jährige ist die 13. Corona-Tote im Oberbergischen

Eine 83-Jährige aus Reichshof ist die 13. Tote in Oberberg, die aufgrund des Coronavirus gestorben ist. Das teilte am Montag Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Die Frau hatte schwere Vorerkrankung und war unabhängig von der Covid-19-Erkrankung in einer Klinik außerhalb des Kreisgebiets behandelt worden.

Drei der 13 Corona-Toten stammen aus Hückeswagen, eine kommt aus Radevormwald.