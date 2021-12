Sport in Hückeswagen : 750.000 Euro für den Sportplatz

Hückeswagen Der beiden CDU-Landtagsabgeordneten Peter Biesenbach aus Hückeswagen für den Nordkreis und Bodo Löttgen für den Südkreis stellen Fördermittel des Landes in Aussicht.

Gute Nachrichten verkündeten am Donnerstag die für den Oberbergischen Kreis zuständigen CDU-Landtagsabgeordneten Peter Biesenbach aus Hückeswagen und Bodo Löttgen . Vom Land fließen von den für 2022 zur Verfügung stehenden 46 Millionen Euro 5,4 Millionen Euro Fördermittel für Investitionen in Sportstätten nach Oberberg – darunter 750.000 Euro für Hückeswagens einzigen Sportplatz, den an der Schnabelsmühle. „Das ist ein herausragendes Signal der Landesregierung für unsere Sportvereine, für Sportler sowie sportbegeisterte Kinder und Jugendliche“, berichten Biesenbach und Löttgen.

Die Stadt Hückeswagen plant an der Schnabelsmühle einen Anbau sowie die Sanierung der Umkleidekabinen und Außenanlagen – Kosten: 950.000 Euro, wovon die Stadt gut 117.000 Euro aus dem Haushalt zahlen muss. Die Stadt will nun einen aktualisierten Förderantrag an den Bund stellen, damit die Maßnahmen auch zu 90 Prozent gefördert werden. Der Stadtrat hatte dazu in seiner letzten Sitzung für dieses Jahr grünes Licht gegeben.