75 Jahre Erich-Kästner-Schule Hückeswagen Hier werden Kinder fürs Leben stark gemacht

Dass anfangs so manche Eltern ihr Kind nicht auf diese Schule schicken wollte, lag an deren Stigmatisierung. So zeugten die Begriffe wie Hilfsschüler und Sonderschüler viele Jahre davon, dass Kinder mit einem erweiterten Förderbedarf als Schüler zweiter Klasse angesehen wurden. Auch die Umbenennung in Schule für Lernbehinderte in den 60er Jahren machte das Ganze nicht wirklich besser. Erst zum 1. August 2008 wurde der Begriff Sonderschule durch Förderschule ersetzt, was den Schwerpunkt des Lernens an diesen Schulen seither nicht nur klar herausstellt, sondern auch ehrlich benennt. Denn die etwa 130 Jungen und Mädchen, die derzeit am Hauptstandort der Förderschule Nordkreis an der Nordstraße unterrichtet werden, bringen Voraussetzungen mit, die ihnen an den Regelschulen das Lernen erschweren würden. Hier an der Erich-Kästner-Schule aber werden sie individuell und gemäß ihren Ressourcen unterrichtet – und das seit 75 Jahren.