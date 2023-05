Christliche Schriftenverbreitung in Hückeswagen Offene Tür und Frühlingsmarkt

Das 75-jährige Bestehen möchte die Christliche Schriftenverbreitung (CSV) Hückeswagen ganz besonders feiern. Deshalb lädt sie für Samstag, 6. Mai, 11 bis 17 Uhr, zum Frühlingsmarkt und zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Christliche Schriftenverbreitung ist ein Verlag und eine Buchhandlung und hat ihren Sitz an der Schlossfabrik 30. In den Anfängen wurde die Verlagstätigkeit noch an der Heidenstraße ausgeübt.1986 und 1987 wurde das heutige Gebäude an der Schlossfabrik errichtet, wobei 2001 eine Lagerhalle angebaut wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der CSV. Deren Tätigkeit konzentriert sich heute vor allem auf vier Bereiche.



Bibel Das wichtigste Buch, das die CSV anbietet, ist die Bibel. Die CSV hat eine eigene Bibelübersetzung herausgebracht – die Elberfelder Bibelübersetzung (Edition CSV). Diese Übersetzung kann auch online kostenlos abgerufen werden.



Bücher Die CSV bietet ein breites Spektrum an Büchern an: Hochwertige Bibelkommentare, Bücher über die frohe Botschaft von Jesus Christus, Erzählungen, Kinderbücher und vieles mehr.



Zeitschriften Die CSV ist Herausgeber von drei Monatszeitschriften: „Im Glauben leben“, „Folge mir nach“ sowie „Der beste Freund“.



Kalender Jedes Jahr werden 16 verschiedene Kalendertitel herausgegeben, die teilweise hohe Auflagen erzielen. Darunter sind Bildkalender und Notizkalender mit Bibelversen und Impulsen sowie Andachtskalender. Besonders der Kalender „Die gute Saat“ (seit 1967) erfreut sich großer Beliebtheit. 2022 hat sich das Portfolio um den neuen Andachtskalender „Gott&du“ für eine jüngere Zielgruppe erweitert.