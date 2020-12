Bausparförderung in Hückeswagen : Wohnungsbauprämie für 6900 Hückeswagener

Hückeswagen Durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen kommen künftig mehr Menschen in den Genuss der staatlichen Wohnungsbauprämie. Bisher waren es in Hückeswagen 4300 Berechtigte für dieses Förder-Plus.

Niedrige Zinsen und günstiges Baugeld verlocken zum Eigenheimerwerb ohne Eigenkapital. „Dabei sorgt erst Eigenkapital für ein verlässliches Fundament der Finanzierung“, sagt Georg Görnert von LBS Kunden-Center in Radevormwald, das auch Hückeswagener Kunden betreut. Auch der Staat sieht dies so: Durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen kommen künftig mehr Menschen in den Genuss der staatlichen Wohnungsbauprämie. Bisher waren es in Hückeswagen 4300 Berechtigte für dieses Förder-Plus, ab nächstem Jahr können es bis zu 6900 sein.