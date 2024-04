DRK ehrt Hückeswagener Blutspender Ein dickes Dankeschön für 637,5 Liter Blut

Bei den Blutspenden hatte sich in Oberberg ebenfalls ein negativer Corona-Effekt im Oberbergischen Kreis bemerkbar gemacht. „Die Zahl der Spenden fiel von 2020 bis 2022 deutlich ab“, berichtete Hildegard Kranenburg. Waren es 2019 kreisweit noch mehr als 17.000 Spenden, gingen sie auf 16.300 in 2020 und 16.348 in 2021 herunter. „2022 haben wir dann nicht einmal mehr die 15.000er-Marke geschafft“, bedauerte sie. Nach den 14.660 Spenden vor zwei Jahren zeigte das Spenden-Barometer im vergangenen Jahr dann mit 15.798 gezählten Blutspenden wieder deutlich nach oben. „Aber von hohen Zahlen, wie zu meinen Anfängen vor 25 Jahren mit deutlich über 20.000 Spenden pro Jahr, sind wir leider noch weit entfernt. Es wäre schön, wenn wir die Zahl auch in diesem Jahr wieder weitersteigen könnten“, sagte Hildegard Kranenberg.