Hückeswagen in der Corona-Pandemie : 56 Impfungen bei erstem Zusatztermin

Friedel Koll (83) bekommt von Dr. Max Kneher seine Booster-Impfung. Dr. Anne Schindler, Dr. Katja Forche und Frida schauen bei der Impfung zu. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die beiden Ärztinnen Dr. Katja Forche und Dr. Anne Spindler verabreichten zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Max Kneher am Samstag eine Erstimpfung sowie 55 Boosterimpfungen. Am Mittwoch, 24. November, geht es dann weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Während eine große deutsche Boulevard-Zeitung am Samstag auf der Titelseite fragte „Was hat Impfen eigentlich gebracht?“, haben viele Arztpraxen derzeit auch außerhalb der regulären Sprechzeiten geöffnet, um die Impfung zu den Menschen zu bringen. So etwa auch die Gemeinschaftspraxis von Dr. Katja Forche und Dr. Anne Schindler an der Bachstraße. Unterstützt werden die beiden Ärztinnen von ihrem Kollegen Dr. Max Kneher. Derzeit sind zwei zusätzliche Termine geplant, der erste war am Samstag von 10 bis 14 Uhr.

„Wir machen die Auffrischungsimpfungen, aber natürlich auch Erstimpfungen. Im Prinzip genauso wie es die Impfmobile machen“, sagt Dr. Katja Forche. Und das Angebot ist durchaus gut angenommen worden. „Als wir um kurz nach 9 Uhr zur Praxis kamen, um alles vorzubereiten, waren tatsächlich schon einige Menschen gekommen“, sagt Dr. Anne Schindler. Nachdem der erste Andrang abgearbeitet worden sei, hätte sich die Nachfrage indes ein wenig beruhigt. „Es läuft im Moment langsam, aber stetig – wir hätten durchaus mit ein wenig mehr Andrang gerechnet“, sagt Dr. Katja Forche. Am Ende des Impftermins haben die drei Ärzte eine Erstimpfung und 55 Booster-Impfungen verabreicht. „Die Person, die zur Erstimpfung kam, war unter 18 Jahre, zur Auffrischungsimpfung kamen 33 über 60-Jährige und 22 unter 60-Jährige“, sagt die Medizinerin.

Info Zusatztermin am 24. November Impftermin Die Gemeinschaftspraxis Dr. Katja Forche und Dr. Anne Schindler bietet zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Max Kneher für Mittwoch, 24. November, von 17 bis 19 Uhr einen Zusatztermin zur Impfung an der Bachstraße 22 an.

Friedel Koll ist mit seiner Tochter in die Praxis gekommen. Der 83-Jährige freut sich, dass er seine Auffrischungsimpfung in der Stadt bekommen kann. „Für die ersten Impfungen musste mich meine Tochter noch nach Gummersbach ins Impfzentrum fahren – das war schon ein deutlich größerer Aufwand“, sagt der Wiehagener. Seine Tochter füllt währenddessen die benötigten Unterlagen aus. „Papa, bist du schwanger?“, fragt sie. Beide lachen. Er habe bei keiner Impfung Nebenwirkungen gehabt, es sei doch nur ein Piks, sagt er. Vom Impftermin in der Gemeinschaftspraxis an der Bachstraße habe sie gewusst, sagt seine Tochter – den Termin dann aber wieder vergessen. „Bekannte haben mich dann daran erinnert, die waren schon früh am Morgen – dann hab ich direkt meine Tochter angerufen. Und jetzt sind wir hier“, sagt der 83-Jährige.

Ernst Haase ist mit seiner Frau gekommen – die Booster-Impfung bekomme er, sagt er. „Bei meiner Frau ist die Auffrischungsimpfung noch nicht fällig. Eigentlich hatte ich einen Termin Ende des Monats, aber den sagen wir natürlich ab. Wir haben in der kommenden Woche noch etwas vor, da ist es dann ganz beruhigend, die dritte Impfung zu haben“, sagt Haase. Auch sie seien zur ersten Impfung in Gummersbach gewesen. Nebenwirkungen habe er keine gehabt, im Gegensatz zu seiner Frau. „Ich hatte ein paar Beschwerden, aber wirklich schlimm ist es nicht gewesen“, sagt sie. Aus Wipperfürth ist die 38-jährige Denise Heskamp in der Gemeinschaftspraxis erschienen. „Ich bin auch schon doppelt geimpft und hatte einen Termin zur Auffrischung im Januar. Als ich von dem heutigen Termin hier gelesen habe, war mir aber klar, dass ich die Impfung heute schon mache“, sagt die junge Frau. Als Mitarbeiterin beim Deutschen Roten Kreuz sei sie in der Priorisierung weit oben gewesen, weshalb sie die ersten Impfungen schon recht früh bekommen habe. „Ich finde es gut, dass Arztpraxen wie diese in Hückeswagen, die Impfungen auch außerhalb der Öffnungszeiten vorantreiben. So ist man selbst auch flexibler und kann das mal spontan einschieben“, sagt Denise Heskamp. Für sie sei die Impfung nicht nur wegen ihres Berufs wichtig. „Nicht jeder hat ja beispielsweise gesunde Eltern – und die kann ich auf diese Weise auch schützen“, sagt sie.

Für die Ärztinnen ist die Impfung der Weg aus der Pandemie. „Sie ist der Ausweg, sie ist das wirksamste Mittel, das uns zur Verfügung steht“, sagt Dr. Katja Forche. Daher sei es auch selbstverständlich, die Zusatztermine außerhalb der Praxiszeiten anzubieten. „Wir haben mitbekommen, dass viele Leute noch nicht durch ihre Hausärzte versorgt sind. Und außerdem entzerren diese Zusatztermine unseren eigenen Praxisalltag ein wenig“, sagt Dr. Katja Forche.