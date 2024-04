50 Jahre Stahlhuth-Orgel der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen Hörgenuss und Augenschmaus der Pauluskirche

Die Firma Stahlhuth ist ein renommiertes Unternehmen. Was die Orgelbauer vor 50 Jahren aber nicht daran hinderte, die „falschen“ Materialien einzubauen. „Das haben in den 70ern viele Orgelbaufirmen gemacht“, nimmt Inga Kuhnert Stahlhuth in Schutz. „Viele distanzieren sich heute von den Orgeln, die sie damals gebaut haben.“ So wurde auch in dem neuen Instrument der Pauluskirche viel Kunststoff, Aluminium, Stahlblech und vor allem Sperrholz eingebaut – weil’s günstiger war. „Das sind aber fragwürdige Materialien“, macht die Expertin deutlich. Gehörten doch in eine Orgel ausschließlich Holz, Eisen und Leder.