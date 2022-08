50 Jahre Städtepartnerschaft Hückeswagen - Etaples : „Die Freundschaft ist lebendig“

Beim Besuch der Hückeswagener im Mai begrüßten Bürgermeister Dietmar Persian (l.) und Gérard Duflos (r.), der ehemalige Vorsitzende des Etaple Partnerschaftskomitees, die Hückeswagener Radler um Detlef Richelshagen (2. v. r.). Foto: Axel Bornkessel

Interview Hückeswagen Am kommenden Wochenende werden 50 Jahre Städtepartnerschaft Hückeswagen – Etaples gefeiert. Joëlle Callsen-Lemoult, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, blickt im Interview zurück.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Callsen-Lemoult, was geht Ihnen durch den Sinn, wenn Sie an 50 Jahre Städtepartnerschaft denken?

Joëlle Callsen-Lemoult 50 Jahre Freundschaft ist eine tolle Leistung, die nicht jede Städtepartnerschaft vorweisen kann. Ich weiß von Remscheid und Quimper, die im vorigen Jahr das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft feiern konnte. Aber sonst gibt es das nicht so oft. Wir haben in unserer aktiven Zeit im Partnerschaftskomitee – seit 1995 – viel erlebt und sehr viele persönliche Kontakte gepflegt. Und ich finde es schön, dass wir das jetzt einfach feiern können, dass wir das jetzt genießen können, was wir geschafft haben, ohne jede Spur von Melancholie – und vor allem mit den Freunden und Beteiligten aus Etaples-sur-Mer.

Die gebürtige Französin Joëlle Callsen-Lemoult, die schonlange in Hückeswagen lebt, ist die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Foto: Privat

Info Kleinstadt an der nordfranzösischen Küste Lage Etaples-sur-Mer ist eine Kleinstadt mit zirka 11.000 Einwohnern und liegt an der Nordküste Frankreichs am Ärmelkanal. Die Stadt befindet sich in der Region Hauts-de-France im Département Pas-de-Calais. Partnerschaft Die Städtepartnerschaft mit der Schloss-Stadt besteht seit dem 29. Juli 1972. Komitee Die Städtepartnerschaft wird vom Partnerschaftskomitee gepflegt, dessen Vorsitzende Joëlle Callsen-Lemoult ist. Kontakt ☏ 02192 5695, E-Mail: joelle.callsen-lemoult@gmx.net

Hatten Sie vor 1995 einen persönlichen Bezug zu Etaples?

Callsen-Lemoult Nein, tatsächlich gar keinen. Ich komme aus der Champagne, kannte die Region Hauts-de-France gar nicht.

Wie lebendig ist die Städtepartnerschaft heute?

Callsen-Lemoult Durch die Pandemie ist tatsächlich viel zum Erliegen gekommen. Unsere bislang letzte Bürgerfahrt, vor der in diesem Jahr, war im Mai 2018. Als Vorstand waren wir zuletzt im Mai 2019 in Etaples. Wir konnten in der Corona-Zeit nur hoffen, dass diese gute Beziehung zwischen beiden Städten nicht kaputt geht. Die erste Begegnung nach der Pandemie war dann erst wieder im September 2021 – da haben wir eine kleine Delegation aus Etaples-sur-Mer empfangen, um das Jubiläum vorzubereiten.

Wie hat sich die Städtepartnerschaft in Ihrer Zeit im Komitee entwickelt?

Callsen-Lemoult Ich bin 27 Jahre dabei, und die Partnerschaft hat sich durchaus positiv entwickelt. Weil einfach viele neue Leute mit neuen Interessen und Herangehensweisen dazugekommen sind. Vor allem die Sportvereine sind in den Austausch gekommen, aber leider hat sich das nicht gehalten – etwa im Badminton, Fußball oder Tischtennis. Allerdings waren jetzt ja die Fahrradfahrer im Mai in Etaples – das hat es vor zehn Jahren schon einmal gegeben. Es sind auch solche Highlights, die zeigen, dass die Freundschaft lebendig ist. Auch dass die Friedensstele von Bernhard Guski sowohl in Hückeswagen als auch in Etaples-sur-Mer steht, ist einfach toll. Das zu wissen, erfüllt mich mit großer Freude. Und es ist für alle Menschen in beiden Städten als Symbol unserer Freundschaft zu sehen.

Welche Bedeutung hat das Partnerschaftskomitee für die Städtepartnerschaft?

Callsen-Lemoult Das Komitee hält uns zusammen. Die meisten, die im Juni 1995 bei der Gründung dabei waren, sind auch heute noch aktiv. Wir arbeiten intensiv und Hand in Hand zusammen, das funktioniert einfach gut – gerade jetzt, wo noch so viel zu tun ist für das Jubiläumsfest Ende August.

Wo sehen Sie Potenzial für Verbesserungen?

Callsen-Lemoult Wir haben 77 Mitglieder, der Vorstand ist mit 13 Mitgliedern groß, und fast alle sind immer mit dabei. Was wir uns – wie alle anderen Vereine auch – wünschen, ist junger Nachwuchs. Vielleicht kann man mit Sport hier etwas erreichen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Zauberrezept dafür gibt.

Auf welchen Ebenen kann man den Austausch noch intensivieren?

Callsen-Lemoult Alexander Stehl hat über den Stadtsportverband alle Vereine angeschrieben, aber die Resonanz war praktisch gleich Null. Wahrscheinlich haben die Vereine selbst genug damit zu tun, Nachwuchs zu finden. Ich weiß es nicht. Wir hatten geplant, ein Sportturnier für das Jubiläumsfest auf die Beine zu stellen, aber das muss mangels Interesses leider ausfallen. Wir haben hier ein ähnliches Problem wie in Etaples-sur-Mer – dort schrumpft der Vorstand immer weiter, die Leute werden alt und älter. Dabei ist die Stimmung in Etaples-sur-Mer wunderbar, herzlich und gut. Sie freuen sich unglaublich darauf, dass wir jetzt bald gemeinsam feiern werden. Und das ist auf jeden Fall sehr positiv.

Auf was freuen Sie sich besonders, wenn am Wochenende die Etapler nach Hückeswagen kommen?

Callsen-Lemoult Wir freuen uns sehr darauf, die Etapler zu überraschen – wie sie uns im Mai. Es ist zwar noch eine Menge zu koordinieren und zu erledigen. In dieser Woche haben wir noch eine Vorstandssitzung – aber es läuft!

Können Sie einen kleinen Ausblick auf das Programm geben?