50 Jahre Städtepartnerschaft Hückeswagen – Etaples : Vereine wünschen sich mehr Austausch

Der RSV 09 hat seit 2019 auf seinen Trainingstrikots einen Aufnäher mit der Städtepartnerschaft von Hückeswagen und Etaples-sur-Mer. Foto: Matthias Happel/RSV

Hückeswagen Corona hat den Austausch zwischen Hückeswagen und Etaples-sur-Mer zusätzlich erschwert. Zudem war der früher auch intensiver als heute. Allerdings gibt es Bestrebungen, ihn wiederzubeleben.

In diesem Jahr gibt es in Sachen Völkerverständigung in der Schloss-Stadt eine Menge zu feiern. Ein halbes Jahrhundert gibt es die Städtepartnerschaft mit der nordfranzösischen Stadt Etaples-sur-Mer nun schon, gefeiert wurde im Mai in Etaples und am vorigen Wochenende in Hückeswagen (unsere Redaktion berichtete). Doch eine Städtepartnerschaft will gepflegt werden. Sie lebt von den Menschen in beiden Städten, die sich um den Austausch, um Besuche und um gegenseitiges Miteinander kümmern. Was sich festhalten lässt, ist die Tatsache, dass derzeit abseits des Städtepartnerschaftskomitees nur wenig in dieser Hinsicht passiert. Das war früher anders, als noch die Vereine und Organisationen in der Schloss-Stadt im regen Austausch mit ihren französischen Pendants waren. Wie ist es heute darum bestellt?

Hans-Georg Breidenbach, Vorsitzender des Stadtsportverbands, erinnert sich an seine Zeit als Vorsitzender des TBH. „Damals hatte vor allem die Tischtennis-Abteilung einen guten Kontakt. Das hat aber immer mehr abgenommen“, sagt er. Im Namen des Stadtsportverbands habe er – auch auf Initiative von Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales der Stadtverwaltung und stellvertretender Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, hin – die Vereine angesprochen, dass wieder Kontakte geknüpft werden sollten. „Aber auch wegen Corona ist das scheinbar wieder weitgehend im Sand verlaufen“, berichtet Breidenbach. „Wir wollen aber am Ball bleiben und müssen auch sehen, wie der neue Bürgermeister in Etaples in dieser Hinsicht aufgestellt ist.“ Denn eine Städtepartnerschaft müsse auch von Verwaltungsseite gepflegt werden.

2016 besuchte die Jugendfeuerwehr die Partnerstadt. Dieses Foto mit dem Etapler Feuerwehr-Nachwuchs entstand vor der dortigen Feuerwache. Foto: Sören Bender

Info Köln hat die meisten Städtepartnerschaften Zahlen In Deutschland hat Köln mit 24 die meisten Städtepartnerschaften, gefolgt von Berlin (17), Darmstadt (15) und Nürnberg (14). Ulm in Baden-Württemberg ist die einzige Großstadt in Deutschland, die keine offizielle Partnerstadt hat. Hückeswagen Die Schloss-Stadt hat neben der offiziellen Städtepartnerschaft mit Etaples-sur-Mer, die seit 1972 besteht, auch noch eine partnerschaftliche Verbindung mit Königs Wusterhausen in Brandenburg.

Das bestätigt Jörg von Polheim, Vorsitzender des ATV. „Wir hatten das Thema vor gut drei Jahren noch einmal auf der Tagesordnung. Aber durch Corona sind alle Überlegungen erst einmal wieder vom Tisch verschwunden“, sagt er. Ihm seien die Partnerschaft und der Austausch mit Etaples- sehr wichtig, da er selbst in den 70er Jahren häufig im Rahmen des Jugendaustauschs in der Partnerstadt gewesen sei. „Und auch bei uns sind immer wieder Jugendliche aus Frankreich zu Gast gewesen“, erinnert sich der Bäckermeister. Der ATV werde das Thema in der nächsten Turnrat-Sitzung besprechen, versichert von Polheim.

Bei den beiden Fußballvereinen ist das Thema ebenfalls bereits angekommen. Während es beim SC Heide noch eher unspezifisch – aber durchaus mit Interesse – behandelt wird, wie Vorsitzende Kevin Zrock versichert, wird RSV-Jugendleiter Matthias Happel schon konkreter. „Wir haben schon seit 2019 das Partnerschaftszeichen auf unseren Trainingstrikots. Wir haben richtig viel Lust auf den Austausch“, sagt er. Das beziehe sich vor allem auf die Jugend. Vor drei Jahren habe der RSV schon sein Interesse auf die Anfrage von Alexander Stehl bekundet. „Durch Corona ist das alles etwas eingeschlafen. Aber wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist, dass wir etwa mit Jugendlichen nach Etaples fahren können – oder unsere Fußball-Freunde aus Frankreich uns dann hier in Hückeswagen besuchen werden“, sagt Happel. Etwa im Rahmen des Altstadtfests oder auch für ein Pfingstturnier. „Wir haben jedenfalls richtig Bock auf den Austausch“, betont Happel.

Stadtbrandinspektor Karsten Binder blickt auf eine lange Tradition der Freundschaft der beiden Feuerwehren in Hückeswagen und Etaples zurück. „Sie begann offiziell bereits 1978 mit einem Besuch in Nordfrankreich. Danach gab es über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder wechselseitige Besuche, auch der Jugendfeuerwehren“, berichtet Binder. So seien die Etapler-Feuerwehrleute etwa zur Feier des 125-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr in Hückeswagen in die Schloss-Stadt gekommen. „Im Umkehrschluss waren wir 2001 auch bei der Einweihung der neuen Feuerwache in Etaples“, sagt Binder. Zuletzt war die Jugendfeuerwehr aus der französischen Partnerstadt 2019 in Hückeswagen. „Es wird allerdings vorerst der letzte Besuch der Jugendfeuerwehr gewesen sein, da es an Ausbildern fehlt, weil die Stadt die Zuschüsse für die Jugendleiter gekürzt hat“, bedauert Jean-Luc Leprêtre vom Etapler Partnerschaftskomitee. „Und wegen Corona hat auch sonst der Austausch in den vergangenen knapp drei Jahren geruht“, ergänzt Binder. Er versichert aber gleichzeitig, dass man „auch weiterhin in engem Kontakt bleiben will“.