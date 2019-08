Social Day in Hückeswagen : Azubis helfen beim Social Day im Wohnwerk

Hückeswagen 41 Auszubildende aus dem ganzen Oberbergischen Kreis haben sich am Donnerstag sozial engagiert.

Bereits zum dritten Mal fand am Donnerstag der sogenannte Social Day der Kreisverwaltung Oberberg statt. In diesem Zuge waren wieder Auszubildende aus Einrichtungen der Kreisverwaltung für einen Tag freigestellt, um sich sozial zu engagieren. Erstmals allerdings nicht nur die Auszubildenden aus Gummersbach, sondern aus allen Kommunen des Oberbergischen Kreises. Vier Azubis – Bruno Schneider aus Lindlar, Marvin Ritter und Jolina Koschella aus Hückeswagen sowie Julia Beinhauer aus Wipperfürth – hatten sich für einen Einsatz im Wohnwerk an der Peterstraße entschieden.

Die Kreisverwaltung hatte bei Wohnwerk-Leiterin Iris Prangenberg-Röntgen nachgefragt. „Das passte zeitlich sehr gut, weil wir am Samstag unser Sommerfest feiern und die vier jungen Leute uns dann bei den Vorbereitungen helfen können“, sagte sie. Das Wohnwerk nahm zum ersten Mal am Social Day teil. „Wir haben uns bei einem Frühstück gegenseitig kennenlernen können. Die Auszubildenden haben dann auch den Wunsch geäußert, unsere Bewohner zu betreuen“, sagte Prangenberg-Röntgen.

Zunächst einmal standen jedoch Aufbauarbeiten im Hinterhof des Seniorenzentrums an. Pavillons wurden aufgestellt, der Hof gefegt und der Garten allgemein in Ordnung gebracht. „Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot für unsere Azubis, nicht nur den Kreis, sondern auch ihre Mit-Auszubildenden aus anderen Gemeinden kennenzulernen“, sagte Sylvia Asmussen, Leiterin des Fachbereichs Unterstützung des Ehrenamts in der Kreisverwaltung. Die Azubis hätten sich für die jeweiligen Einsatzorte im Vorfeld entscheiden können, sagte die Fachbereichsleiterin. Das Interesse am Angebot sei sehr groß gewesen: „Insgesamt beteiligen sich 21 Auszubildende des Kreises sowie 20 aus den Stadt- und Gemeindeverwaltungen von Gummersbach, Hückeswagen, Wipperfürth, Engelskirchen, Lindlar und Morsbach“, sagte Sylvia Asmussen.