Hits fürs Hospiz : „Starthilfe“ für Kinderhospizdienst

Hückeswagen Bei der Einweihung der neuen Dienstelle des Kinder- und Jugendhospizdienstes Aggertal in Hückeswagen wurde am Donnerstagabend auch eine Spende überreicht: Der Förderverein „Hits fürs Hospiz“ überreichte den Maltesern symbolisch einen Koffer mit 40.000 Euro.

Der durchsichtige Koffer mit den Scheinen als Servietten war symbolisch, die Spende real: Mit 40.000 Euro leistet der Förderverein „Hits fürs Hospiz“, für den auch der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth aktiv sind, eine wichtige „Starthilfe“ für den neuen Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser. Der hat an der Islandstraße eine Dienststelle für den oberbergischen Norden eröffnet (die BM berichtete), am Donnerstagabend wurde sie von Diakon Burkhard Wittwer zusammen mit ehrenamtlichen Hospizhelfern, Bürgermeister Dietmar Persian sowie Vertretern der Malteser und des Fördervereins eingeweiht.

„Hits fürs Hospiz“ unterstützt seit 2007 Hospizgruppen im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis. Geld, das er dann spendet, stammen vor allem aus Benefizaktionen. So hatte der Verein etwa im Juni 2017 eine Konzert mit Pe Werner und der Big Band der Budneswehr in bensberg organsiert. Mit dem an diesem Abend erwirtschafteten Eintrittsgeld hatte „Hits fürs Hospiz“ die Summe von einer Millionen Euro überschritten. Nun leistete er mit 40.000 Euro eine Anschubfinanzierung für die Hückeswagener Dienststelle – finanziert wird damit unter anderem auf drei Jahr ein Teil des Gehalts von Koordinatorin Melany Callegari.

Nachdem Diakon Burkhard Wittwer die Dienststelle im Island in einer kleinen Andacht feierlich eingeweiht hatte, versicherte er an die ehrenamtlichen Helfer gewandt: „Es ist schön, dass es Menschen wie Sie gibt, die zum Wohl derer arbeiten, die in Not sind.“