Spende der Hückeswagener Firma Pflitsch an die Gotteshütte Endlich Sitzgelegenheiten für Mütter und Kinder

Die Villa Liebenswert befindet sich seit drei Jahren in einem Neubau am Altenzentrum Johannesstift. Dort finden bis zu acht junge Mütter mit ihren Kindern eine vorübergehende Heimat, um auf das Leben als Mutter vorbereitet zu werden. „Unsere Klientinnen sind entweder ganz jung, also Teenie-Mütter, oder in heftigen Lebenssituationen. Und wenn Mütter in Not sind, geraten früher oder später auch die Kinder in Not“, weiß Christine Schiffer. In der Villa Liebenswert wird das Leben geübt, innerlich aufgeräumt und der Spagat zwischen Frausein und Muttersein gelernt. „Manche Mütter schaffen es, andere nicht. Aber die, die es schaffen, sind quasi dauerhaft adoptiert – man trifft sich in der Stadt, sie kommen zu Besuch, wir bleiben in Kontakt.“