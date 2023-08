Hückeswagen ist wieder an der Reihe Bummeln und unterhalten auf dem Feierabendmarkt

In dieser Woche sind – Stand jetzt – in Hückeswagen die folgenden Stände dabei: Rodenko Radosevic unter anderem mit Burger vom Wild, Rita’s Weinlädchen mit Wein und Sekt, Knödel aus Langenfeld, portugiesische Spezialitäten von Sandra Pinheiro-Boidanidis, vegane Speisen und Süßkram des Radevormwalder „unverpackt“-Ladens, Str’Eat Burger aus Kierspe, der Imbiss „Lunchtime“ mit Bratkartoffeln, Runkelrübchen mit frischem Gemüse, die Hospizgruppe Hückeswagen mit Waffeln und Notfalldosen, das Altenzentrum Johannesstift macht Werbung für die Beziehungsgestaltung, Backfisch, Kibbeling und Calamares aus Stolberg, Energetix mit Schmuck und Wellness, Lego-Spielwaren, die DLRG bietet Getränke an, es gibt eine Thermomix-Beratung, Crêpes, Lillet und andere Getränke vom Wipperfürther Hansecafé, und der katholische Kindergarten Am Kamp bietet selbst gemachte Marmelade, Mandeln, Himberessig und „nimm2-Likör“ an.