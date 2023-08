3-Städte-Depot in Hückeswagen Gute Stimmung nach den Schicksalsschlägen

Der Verein will zeigen, dass er wieder da und aktiv ist und nach vorne blicken will. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass es eine neue Maschine gibt – von der Firma Pflitsch. „Die Spritzgussmaschine stammt zwar nur aus dem Jahr 1990, aber auch das ist natürlich ein Stück Industriegeschichte“, betont Oldiges. Als nächstes stehe an, das Depot ein wenig umzugestalten, um eine gewisse Ordnung in die Maschinen zu bringen. „Aber das kommt halt auch immer darauf an, was an neuen Maschinen dazukommt“, sagt der technische Berater.