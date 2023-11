27. Hückeswagener Kulturmesse Kunsthandwerk, Regenschutz und Waffeln im Kultur-Haus Zach

Am Sonntag waren wieder einige Kunsthandwerker ins obere Island gekommen, um dort ihre Waren anzubieten. Wer indes am Vormittag den Blick durchs Fenster geworfen hatte, konnte vor lauter Regen kaum etwas sehen. Die Befürchtung, dass der zeitgleich am verkaufsoffenen Sonntag stattfindende „Martinsmarkt“ nicht nur sprichwörtlich ins Wasser fallen könnte, war nicht ganz von der Hand zu weisen. So schlimm war es dann aber doch nicht gekommen, außerdem fanden die Besucher im Kultur-Haus Zach eine willkommene „Dreifaltigkeit“ aus Regenschutz, Gebäck (Waffeln oder Kuchen) sowie Kunsthandwerk vor. Ein Lockruf, dem durchaus eine Menge Besucher gefolgt waren. „Leider mussten zwei Ausstellerinnen – Elisabeth Schäfer und Gudrun Kalkum – krankheitsbedingt absagen“, bedauerte Noppenberger.