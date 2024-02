25 Jahre Hospizgruppe Hückeswagen Jubiläumsaktion zum Freuen und Nachdenken

Den Auftakt der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr der Schloss-Stadt macht die ökumenische Gedenkfeier am 5. April, 18 Uhr, in der katholischen Filialkirche St. Katharina in Wiehagen. Nach der Karikaturen-Wanderausstellung im Mai / Juni geht’s am 7. und 8. September beim Altstadtfest weiter: An beiden Tagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr, ist das „Altstadt-Café“ im Büro der „Weggefährten“, Goethestraße 8, geöffnet; ebenso ein Trödelmarkt. Beim „Lichterfest“ von „Wir sind Hückeswagen“ zum letzten Feierabendmarkt der Saison am 26. September wird am Wilhelmplatz wieder ab 17 Uhr die Waffelbäckerei aufgebaut sein.