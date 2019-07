Amtsgericht Wipperfürth : Gericht – Mann kollabiert nach Verkehrskontrolle

Der Justiz musste sich ein 25-jähriger Wipperfürther stellen, der in Hückeswagen bei Rot über die Ampel gefahren und in Wipperfürth dann von der Polizei unter Drogeneinfluss angetroffen wurde. Foto: dpa/Peter Steffen

Wipperfürth/Hückeswagen Der Vorsatz konnte ihm nicht nachgewiesen werden, wohl aber die Fahrt unter Drogeneinfluss an sich. Deshalb verurteilte das Amtsgericht einen 25-Jährigen nun zu einer Geldstrafe und den Entzug des Führerscheins für drei Monate.

Was für eine Fahrt: Ein 25-Jähriger aus Wipperfürth hatte an einem Abend Anfang November mit seinem BMW die rote Ampel an der Kreuzung Goethestraße / Peterstraße überfahren, war in flottem Tempo Richtung Wipperfürth unterwegs, wurde auf der Nordtangente in Höhe der Ohler Wiesen von der Polizei gestoppt – und war nach der Ankündigung eines Drogentests kollabiert. Der Mann kam ins Krankenhaus. Im toxikologischen Gutachten wurde sowohl der Konsum von Amphetaminen als auch von THC nachgewiesen. Für die Drogenfahrt musste sich der 25-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.