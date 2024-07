24-Stunden-Dienst der Jugenfeuerwehr Hückeswagen Feuerwehr-Nachwuchs zeigt sich perfekt ausgebildet

HÜCKESWAGEN · 20 Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehr rücken am Wochenende zu vielen simulierten Einsätzen aus, um die Ernsthaftigkeit des Berufes kennenzulernen und Übung in den verschiedenen Einsatzsituationen zu erlangen. Beim 24-stündigen Berufsfeuerwehrtag zeigten sie, was sie bereits alles gelernt haben.

01.07.2024 , 06:00 Uhr

12 Bilder 24-Stunden-Dienst wie die Großen 12 Bilder Foto: Heike Bayer

Von Heike Bayer