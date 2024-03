Verkehrsunfallstatistik enthält Positives für Hückeswagen 2023 mehr Tote, aber weniger Unfälle auf Oberbergs Straßen

Acht Stunden war die ansonsten viel befahrene Bundesstraße 483, die Hückeswagen und Radevormwald verbindet, vor fast genau einem Jahr gesperrt. Erst gegen 13.45 Uhr konnte die Polizei die Bundesstraße bei Herweg am 13. März 2023 wieder freigeben. So lange dauerte es, bis das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Dortmund den schweren Unfall aus der Spurenlage hatte rekonstruieren können. Demnach war um 5.45 Uhr ein 60-jähriger Hückeswagen auf der ansteigenden Gerade kurz nach den Wohnhäusern in Herweg in Fahrtrichtung Radevormwald mit seinem Roller auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Zweirad prallte anschließend frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 29-Jährigen aus Radevormwald und wurde etwa 30 Meter zurückgeschleudert. Der Hückeswagener erlag später seinen schwersten Verletzungen – warum er von seiner Fahrspur abgekommen war, blieb unklar. Er war der erste Verkehrstote auf Oberbergs Straßen im vorigen Jahr.