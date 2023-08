Hückeswagener Traditionsverein Raspo greift gleich mit drei Mannschaften an

Apropos: Deren Wechselabsichten, die sie kurz vor dem Ende voriger Saison kundgetan hatten, hatten offensichtlich das Mannschaftsgefüge der Raspo-Ersten ins Wanken gebracht. „Wir hatten bei unserem ärgsten Konkurrenten SSV Bergisch Born III 3:0 gewonnen“, berichtet Detlev Schindler, der zweite Vorsitzende. Damit war der erste Platz in der Kreisliga B und der angepeilte Aufstieg in die A-Klasse wieder greifbar geworden. Doch nach dem Spiel kündigten drei Fußballer an, sich in der neuen Saison dem SC Heide anschließen zu wollen. „Das hat für schlechte Stimmung in der Mannschaft gesorgt“, bedauert die Vorsitzende Diana Knorr. Zu guter Letzt seien zwei Spiele verloren geworden, die der RSV normalerweise hätte gewinnen müssen – so blieb am Saisonende nur Platz zwei. Da auch noch aus der Bezirksliga zu viele Mannschaften aus dem Kreis Remscheid abgestiegen waren, gab es noch nicht einmal ein Relegationsspiel der Zweitplatzierten der beiden B-Gruppen, über das sich der Hückeswagener Traditionsklub doch noch hätte den Aufstieg sichern können. So startet er Ende des Monats erneut in der B-Klasse.