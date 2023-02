Polizeistatistik für Hückeswagen 50 Prozent mehr Einbrüche in der Stadt

In neun der 13 Kommunen registrierte die Polizei einen Anstieg. Besonders deutlich war dieser in Bergneustadt (156 Prozent), Radevormwald (150) und Wipperfürth (100) ausgefallen. Auch in Hückeswagen ging die Zahl hoch – um 50 Prozent von zehn in 2021 auf 15 im vorigen Jahr. Auffällig: Bei der Häufigkeitszahl (102, nach 68 in 2021) liegt die Schloss-Stadt sogar in der Spitzengruppe und dort nur hinter Waldbröl (127) und Bergneustadt (125). „Insgesamt war die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, im Oberbergischen Kreis in 2022 sehr gering“, heißt es im Jahrbuch der Kreispolizeibehörde.