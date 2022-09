Hückeswagener vor Gericht : 200 Euro Geldstrafe für Ladendiebstahl

Hückeswagen In einem Lebensmittelmarkt der Wuppertaler City-Arkaden hatte ein Hückeswagener im Januar eine Mini-Flasche Whisky im Wert von 2,99 Euro an der Kasse mitgehen lassen. Bezahlt hatte er nur eine Packung Weingummi.

In einem Lebensmittelmarkt der Wuppertaler City-Arkaden hatte er im Januar eine Mini-Flasche Whisky im Wert von 2,99 Euro an der Kasse mitgehen lassen. Bezahlt hatte er nur eine Packung Weingummi, die kleine Flasche in der Hand jedoch nicht. Der Ladendetektiv hatte ihn beim Verlassen des Geschäfts angesprochen und Anzeige erstattet. Am Wipperfürther Amtsgericht musste sich der junge Mann ohne Ausbildung nun verantworten. „Ich hätte die 50 Euro Vertragsstrafe gezahlt“, beteuerte der Angeklagte. Viele Läden fordern bei einem Ladendiebstahl die Zahlung einer Vertragsstrafe, die auch Fangprämie genannt wird, und verzichten dann auf eine Strafanzeige. Dass der 20-Jährige einer Anzeige gerne entgangen wäre, war nachvollziehbar, stand er doch zu dem Zeitpunkt unter einer laufenden Bewährung. Drei Strafen wegen Körperverletzung und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln hatte er bereits bekommen.