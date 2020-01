Umfrage in Hückeswagen : 20 Wünsche für Hückeswagen im Jahr 2020

Die Hückeswagenerinnen und Hückeswagener haben viele Wünsche für und Erwartungen an ihre Heimatstadt im neuen Jahr. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Unsere Redaktion hat 20 Personen des öffentlichen Lebens gefragt, welche Wünsche sie für die Stadt im neuen Jahr haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Bürgermeister Dietmar Persian denkt an die Kommunalwahlen im September: „Ich wünsche mir einen fairen Wahlkampf. Dabei dürfen wir uns gerne in der Sache streiten, wenn wir immer im Blick haben, was das Beste für die Menschen in Hückeswagen ist.“ NRW-Justizminister Peter Biesenbach wünscht seiner Heimatstadt, dass es gelingt, die Planungen für die Nutzung des Schlosses deutlich voranzutreiben, damit es wieder zur Krone der Stadt und zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens werden kann. „Bei einer zügigen Planung besteht die Möglichkeit, die notwendigen finanziellen Mittel dafür aus der Regionale zu erhalten“, versichert er. Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke möchte eine weitere Anlaufstelle für ältere Jugendliche im innerstädtischen Bereich, wo sie mit Unterstützung des Jugendzentrums und der Streetwork eine Rückzugsmöglichkeit haben. „Für die Jüngeren wünsche ich mir Unterstützung und Vernetzung mit Schulen und anderen Jugendeinrichtungen, um ein flächendeckendes attraktives Angebot in Hückeswagen zu schaffen.“

Margareta Coenen von der Initiative „Weitblick“ wünscht sich, dass sich für die „Weitblick“-Projekte weiterhin Ehrenamtler engagieren, so dass Menschen unkompliziert geholfen werden kann. „Denn nur gemeinsam kann man was erreichen.“ Für die Stadt wünscht sich Christa Schmitz weiterhin „einen so guten Bürgermeister wie bisher“ und für die Islandtafel einen neuen Vorsitzenden. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass die Hückeswagener so großen Anteil an unserer Arbeit nehmen“, fügt die zweite Vorsitzende hinzu.

Info Wahltag im September mit vier Kreuzchen Kommunalwahl Am 13. September steht die Kommunalwahl an. Neu gewählt werden der Stadt- und Kreistag sowie der Bürgermeister und der Landrat. Stadtratswahl 2014 Am 25. Mai wurde die CDU mit 40,5 Prozent (- 1,5) zur stärksten Fraktion gewählt. Es folgten die SPD mit 27,6 Prozent (+ 3,6), die Grünen mit 10,7 Prozent (+ 3,6), die FDP mit 8,3 Prozent (- 4,7), die UWG mit 7,7 Prozenz (- 1,0) und die FaB mit 5,2 Prozent (+ 0,1)

Thorsten Schmalt, kommissarischer Leiter der Realschule, wünscht sich für Hückeswagen viele neue Familien, die diese Stadt lieben und schätzen lernen und deshalb gerne hierher ziehen möchten. Claudia Sträters größter Wunsch hat sich bereits erfüllt: „Wir befinden uns endlich in der konkreten Planung für das neue Schulgebäude“, sagt die Leiterin der Löwen-Grundschule. Karlheinz Rennau, kommissarischer Schulleiter der Montanusschule, hofft für die Schloss-Stadt, dass sich das Stadtmotto „Hückeswagen – leben und lieben“ bewährt.

„Ein großer Wunsch ist ein Anbau an das Kultur-Haus Zach mit einem Aufzug und einigen kleinen Räumlichkeiten mehr“, sagt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „Durch das ISEK-Projekt könnte sich da eventuell etwas machen lassen.“ Zudem habe die Stiftung NRW, die am 25. April ihren Stiftungstag im Kultur-Haus begeht, ihre Statuten zugunsten von Inklusion geöffnet. „Es wäre schön, wenn wir nach zehn Jahren Kultur-Haus Zach die Mittel akquirieren könnten.“ Elisabeth Böhlefeld von der Caritas denkt an die vielen Bauvorhaben in der Stadt wie Grundschule und Feuerwehr. Sie hofft, dass auch die zukünftige Nutzung des Schlosses zu einem guten Ergebnis kommt. „Außerdem wünsche ich mir ein freundliches Miteinander und dass man einen Menschen akzeptiert, wie er ist – auch wenn er eine andere Meinung hat.“

Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft, wünscht sich, dass die Politik versteht, wie wichtig eine intakte Infrastruktur in Hückeswagen für den Handel ist. Hier müsse über den Tellerrand hinausgeschaut werden, um gemeinsam mit Verwaltung, Hauseigentümern und Handel Lösungen zu finden, die die Stadt attraktiv halten. Stadtbrandinspektor Karsten Binder wünscht seinen Kameradinnen und Kameraden, den Familien, Freunden und Unterstützern einen zuversichtlichen Start in 2020. „Das wird ganz bestimmt ein sehr interessantes Jahr, da viele neue Projekte in unserer Feuerwehr anstehen.“

Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbands, wünscht allen Hückeswagenern viele schöne kulturelle Momente. „Auch im Jahr 2020 haben die Vereine und Institutionen ein buntes und vielfältiges Kulturprogramm in unserer Schloss-Stadt vorbereitet. Daher wünsche ich allen Akteuren gutes Gelingen und den Besuchern viel Spaß und beste Unterhaltung.“ Hans-Georg Breidenbach, Vorsitzender des Stadtsportverbands, wünscht den angeschlossenen Vereinen viel Erfolg sowie ein gutes Miteinander. „Weiterhin wünscht sich der SSV für das kommende Jahr eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung.“ Ein (schwimm-)sportliches Jahr 2020 mit vielen, fitten und fröhlichen Frühschwimmern, die morgens weiter fleißig ihre Bahnen ziehen und das breite, gesunde Kursangebot nutzen, erhofft sich Tanja Bauer von der IG Frühschwimmer.

Die Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Monika Winter und Andrea Poranzke, setzen auf Gemeinsamkeit und Miteinander. „Es ist letztlich egal, welche Institution, Privatpersonen oder welcher Verein etwas auf die Beine stellt. Wichtig ist, dass es gut für unsere Heimatstadt ist. Mit ‚könnte man‘ – ‚müsste man mal‘ kommen wir nicht weiter.“ Sie wünschen sich daher Engagement und Macher und laden jeden ein, sich aktiv zu beteiligen.

Sabine Müller ist Vorsitzende des Johannesstift-Förderkreises. Der soll auch weiterhin die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums sowie die Kinder des Gerda- Franke-Kindergartens erfolgreich unterstützen. Und sie hofft auf weitere Mitglieder – egal, ob aktiv oder passiv.