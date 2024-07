50 Jahre Hückeswagener Hallenbad Die Katastrophe am Anfang blieb nicht die einzige

Dass der Zutritt zum Hückeswagener Hallenbad wegen Überfüllung kurzfristig verwehrt werden musste, hat es in seiner langen Geschichte selten gegeben. Wahrscheinlich nur an einem Tag – dem Tag nach der offiziellen Eröffnung: An diesem 21. Juli 1974 war halb Hückeswagen auf den Beinen, um im nagelneuen Bad die ersten Bahnen zu ziehen. Wobei das Schwimmen da schwierig war, weil eben so viele Menschen Einlass gefunden hatten. Um 14.30 Uhr wurde der Eingangsbereich daher kurzfristig gesperrt.