20 Jahre Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre in Hückeswagen Wie Frieden und Wohlbefinden zurückkehrten

Lutz Becker, mittlerweile pensionierter ehemaliger Inspektionsleiter der Polizei im Nordkreis, erinnerte sich am Dienstag noch gut daran, wie es letztlich zur Gründung der Ordnungspartnerschaft gekommen war. „2003 war ein sehr heißer Sommer. Ich habe damals einen bitterbösen Artikel in der Zeitung gelesen, in dem die Polizei nicht gut weggekommen ist. Es ging um massive Beschwerden von Anwohnern, es war schon die Rede von der Gründung einer Bürgerwehr“, berichtete Becker.