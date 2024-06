17. Hückeswagener Weinfest Geselliger Weingenuss vor traumhafter Kulisse

Die Begeisterung für das Hückeswagener Weinfest hat sich inzwischen auf die nächste Generation übertragen. So unterstützte in diesem Jahr der Sohn des Weinfest-Initiators Burkhard Thiemann die Winzer an ihren gut besuchten Weinständen. Manuel Thiemann teilt die Initiative seines Vaters: „Es ist ein so harmonisches Fest, und es macht einfach Spaß, mit so vielen gut gelaunten Menschen gemeinsam zu feiern“. Dieser Meinung schloss sich Besucher Udo Platte gerne an: „Für mich ist dieses Fest die schönste Hückeswagener Veranstaltung, weil die Atmosphäre beim gemeinsamen Weingenuss besonders harmonisch wirkt.“