Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : 13 Jugendliche wurden am Sonntag konfirmiert

13 Jugendliche wurden am Sonntag konfirmiert

Hückeswagen Neben Corona beschäftigt die Jugendlichen auch die Klima- und Umweltproblematik sowie die vielen Kriege in der Welt, die auch in ihrer Lebenswelt sehr präsent sind.

Sieben Mädchen und sechs Jungen wurden am vergangenen Sonntag in der Pauluskirche von Pfarrer Reimund Lenth konfirmiert – bei schönem Spätsommerwetter und warmen Temperaturen, war die gemeinsame Feier vielleicht eine kleine Entschädigung für das kuriose und letztlich nicht normale Jahr der Vorbereitung auf das Fest. „Das war schon alles sehr schwierig und keineswegs so, wie man sich einen normalen Konfirmationsunterricht vorstellt“, sagte Lenth.