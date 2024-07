Abschluss an Wipperfürther Gymnasium 13 EvB-Abiturienten aus Hückeswagen

Mit einem großen Fest endete jetzt die Schulzeit für 63 junge Männer und Frauen, die die vergangenen Jahre am Wipperfürther Engelbert-von-Berg-Gymnasium (EvB) verbracht hatte. In feierlichem Rahmen erhielten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler in der Alten Drahtzieherei, dem Wipperfürther Veranstaltungszentrum an der Wupperstraße, ihre Abschlusszeugnisse; danach startet die Party.