Tippfieber auch in Hückeswagen Spiel um den Eurolotto-Jackpot

Wer von den Menschen in Hückeswagen sein Glück versucht, das wäre ganz unterschiedlich: Während es bei Lotto Beh im Eurolotto eher „jüngere Menschen bis 50 wären“, ist es bei Heike Wnuk bunt durchmischt. Und auch die Gründe, warum die Menschen tippen, wären ganz verschieden, berichten beide Annahmestellen. „Viele sagen, sie wollen mit dem Geld zum Beispiel was Gutes tun“, erzählt Carolin Fetoui. „Also ein Tierheim bauen oder etwas spenden oder so.“ Bei Heike Wnuk heißt es außerdem, dass sich die Wünsche in den letzten Jahren häufig verändert hätten. „Früher hieß es immer, dass man sich einen Porsche oder so kaufen wolle“, so Wnuk. Heutzutage würden die Leute über andere Sachen sprechen. „Zum Beispiel, dass sie eine größere Wohnung haben möchten oder, dass man mal wieder in den Urlaub fahren will.“