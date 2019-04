100 Jahre Pflitsch : Die Mutter der modernen Kabelverschraubung

Hückeswagen Mit einem Gummiring begann in den 50er Jahren die weltweite Erfolgsgeschichte der Hückeswagener Firma Pflitsch. Das Produkt gibt es heute in 7000 kombinierbaren Einzelteilen.

Rosario Li Pira kennt sich mit der „Mutter der modernen Kabelverschraubung“ ganz genau aus. Der Hückeswagener ist seit 27 Jahren bei der Firma Pflitsch beschäftigt. Nach der Lehre in der Drehtechnologie studierte er Maschinenbau und ist bei Pflitsch nach Stationen im Kabelkanal, der Messekoordination und Kundenbetreuung seit vielen Jahren im Produktmanagement tätig. Er weiß genau, was das Besondere an dieser Erfindung ist: „Der Gummiring in der Kabelverschraubung ersetzte in den 50er Jahren den bis dahin üblichen Kitt. Beim Anziehen einer Überwurfmutter wird der Ring gequetscht und dichtet das Kabel ab – das ist im Maschinenbau von größter Bedeutung“, betont Li Pira. Denn schließlich würde durch eine nicht vorhandene Dichtung eindringendes Wasser in der Maschine unter Umständen einen Defekt auslösen, so dass Ausfälle in der Produktion das Ergebnis wären. „Das Urmodell dieser Kabelverschraubung ist von Otto Pflitsch, dem Sohn des Firmengründers Ernst Pflitsch, entwickelt worden. Die ‚Opeco‘ genannte Verschraubung wurde schnell zum Erfolg“, sagt Li Pira.