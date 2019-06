100 Jahre Pflitsch : Im wahren Sinne des Wortes ein Familien-Unternehmen

Hückeswagen Die Hertie-Stiftung zeichnete Pflitsch als vorbildhaftes Unternehmen aus, bei dem Beruf und Familie im Einklang sind. Ein engagiertes und geschultes Team aus Mitarbeitern gibt Hilfestellung – auch bei privaten Notsituationen.

Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, ist nicht immer leicht. Was tun, wenn das Kind krank ist oder in den Schulferien betreut werden muss? Die Firma Pflitsch überrascht hier mit proaktiven Ideen und beispielhaftem Engagement. Das inhabergeführte Unternehmen in der vierten Generation, das in 2019 auf seine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, pflegt nicht nur einen familiären Umgang mit flachen Hierarchien, direktem Zugang zu den Vorgesetzten und abteilungsübergreifender Kommunikation. Das Hückeswagener Unternehmen ist auch besonders familienfreundlich – und das mit Zertifikat. 2005 zeichnete die Hertie-Stiftung Pflitsch erstmals als vorbildhaftes Unternehmen aus, bei dem Beruf und Familie im Einklang sind. Nach fünf Rezertifizierungen, die im dreijährigen Turnus umfangreiche Dokumentationen und Überprüfungen erfordern, erhielt Pflitsch diese Auszeichnung nun dauerhaft.