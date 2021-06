1. Energietag in Hückeswagen : Nachhaltig leben und wohnen

Hückeswagen Aussteller geben beim 1. Energietag am Sonntag, 4. Juli, kostenfreie Informationen. Insgesamt sind auf dem Parkplatz an der Alten Ladestraße 21 Stände aufgebaut.

Klimawandel und Nachhaltig sind zwei Kernthemen dieser Zeit. Gäbe es die Corona-Pandemie nicht, wären sie wohl noch häufiger die Grundlage von Gesprächen. Sie nun verstärkt in den Vordergrund zu rücken, ist das Ziel der Grünen-Ortsverbände von Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth, die für kommenden Sonntag, 4. Juli, den 1. Energietag organisieren: Von 11 bis 17 Uhr sind auf dem Parkplatz an der Alten Ladestraße hinter dem Bürgerbüro 21 Stände aufgebaut, an den informiert wird zum „nachhaltigen und lebenswerten Wohnen für Jung und Alt in unserer Region“.

Den Besuchern sollen möglichst viele Informationen zum Thema Energie, über energieabhängige Produkte und den umfangreichen Lösungen dazu vorgestellt werden. „Auch wenn der Klimawandel ein globales Problem ist, können wir lokal was tun!“, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. So gibt es Informationen über Windenergie (SL-NaturEnergie), regenerative Heiztechnik Strom und Holz (Kurtz & Paffrath), über das Foodsharing, Zero Waste (null Müll), Fairtrade und Photovoltaik (Solaris). Das Haus der kleinen Forscher stellt das Forschermobil für Kinder vor, die Reparaturwerkstatt Wiehagen ist ebenso dabei wie die Ökumenische Initiative und der ADFC. Es gibt Auskünfte über Car-&-Ride-Sharing, und die BEW präsentiert ihren neuen Schnelllader an der Alten Ladestraße für E-Autos.