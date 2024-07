Hückeswagener Einser-Abiturientin Abi-Traumnote für Lilly Schmidt

Der Schulabschluss ist für junge Menschen der erste wirklich einschneidende Schritt in das, was man landläufig als „echtes Leben“ bezeichnet. Anders als etwa beim Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule. Denn dort geht es schließlich genauso weiter wie vorher. Zwar mit neuen Fächern, Lehrern und zum Teil auch Mitschülern, aber unter ähnlichen Voraussetzungen. Wenn junge Frauen und Männer aber ihren Schulabschluss in den Händen halten, dann geht es zum ersten Mal im Leben auf eigenen Beinen weiter – in Ausbildung, Studium oder bisweilen auch Arbeit. Allein deswegen ist der Schulabschluss besonders. Wenn er dann aber noch mit einer Traumnote zur Punktlandung wird, dürfte er doppelt in Erinnerung bleiben.