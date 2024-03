Zwischen Hückelhoven und Erkelenz Streit um geplantes Gewerbegebiet in Baal

In Baal an der B 57 in Richtung Granterath werden derzeit wieder Pläne der Stadt vorangetrieben. Kürzlich hat der Bauausschuss der Stadt Hückelhoven die Änderung eines Flächennutzungsplans beschlossen, sodass aus dem Feld am Ortsausgang von Baal Richtung Granterath ein acht Hektar großes Gewerbegebiet werden soll. Es sei nicht das erste Mal, dass über diese Fläche diskutiert werde, merken einige der knapp 30 Anwohner an, die an einem Dienstagvormittag im Februar zusammengekommen waren. Andere, die ihren Unmut auch hätten kundtun wollen, seien wegen ihrer Arbeit verhindert.