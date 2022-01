Zweiter Weltkrieg in Hückelhoven : So umkämpft war einst Brachelen

10 Bilder Bilder der Zerstörung am Ende des Zweiten Weltkriegs

Hückelhoven Der Brachelener Heribert Schüngeler hat ein neues Buch verfasst. Es beschäftigt sich mit den Kriegsjahren 1944 und 1945 und beschreibt, welche Rolle die Rur-Region damals gespielt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Der Erste Weltkrieg zwischen 1914 und 1918 fand bis auf einige Bombenabwürfe auf baden-württembergische Städte nicht auf deutschem Boden statt. Der Zweite Weltkrieg, im Herbst 1939 von Deutschland in Polen begonnen, fand bereits im Frühjahr 1944 mit alliierten Bombenabwürfen in Deutschland, in der Region an Rur, Wurm, Schwalm und Niers statt. Der Bodenkrieg folgte im Herbst 1944, stand im Winter vor 77 Jahren bei Brachelen, die Amerikaner nahmen den Ort am 26. Januar 1945 ein.

Den Weg dorthin vollzieht ein neues Buch nach, das der Brachelener Heribert Schüngeler für den örtlichen Heimat- und Naturverein verfasst, und in das er eine Fülle von Informationen verständlich eingearbeitet hat: „Von der Normandie bis zur Rur – Die Kriegsjahre 1944/45“. Es ist im Buchhandel und über den Verein erhältlich. Erinnerung lebt in erster Linie durch das Selbsterleben, Geschichtsschreibung setzt sie fort, dass sie zur Mahnung reicht, Krieg auschließen. Die Geschichtsschreibung musste nach allen Kriegen festhalten, dass das Illusion war und ist. „Jeder Ort und jede Stadt im Armeebereich ist derart zur Rundumverteidigung einzurichten, dass sie zur Anklammerung eigener Kräfte werden kann, mit dem Ziel, ein Festsetzen des Gegners in Ortschaften und Städten unter allen Umständen zu verhindern.“ Der Linnicher Hans Kramp hat in seinem 1981 erschienenen Buch „Rurfront 1944/45 – Zweite Schlacht am Hubertuskreuz zwischen Wurm, Rur und Inde“ den zitierten Satz von Naziführer Hitler aufgeführt, von Heribert Schüngeler nachvollzogen. Und der als Historiker weitere Quellen herangezogen hat, um die Leser wiederum nachvollziehen zu lassen, wie der Bodenkrieg, der Luftkrieg war ja „schon da“, sich vom Juni 1944 von den Stränden in der Normandie bis an Rur, Wurm, Niers und Schwalm vorankämpfte.

Info Werk beim Heimat- und Naturverein erhältlich Das Buch „Von der Normandie bis zur Rur – Die Kriegsjahre 1944/45“ gibt es im Buchhandel und beim Heimat- und Naturverein Brachelen, Hauptstraße 114, 41836 Hückelhoven. Web: www.heimatverein-brachelen.de. Das Buch „Die Rurfront 1944/45 – Zweite Schlacht am Hubertuskreuz“ ist noch antiquarisch über das Internet zu erhalten.

Das Hitlerzitat datierte vom 16. September, bereits am 14. war der „Räumungsbefehl“ ergangen, nach dem die Bewohner der Grenzregion von Niederkrüchten bis Stolberg diese zu verlassen hatten, um Raum für die Kriegsmaschinerie zu schaffen, aber auch, um friedenswillige Zivilisten nicht in den Rücken der Kampfeinheiten fallen zu lassen. Die Menschen aus dem Raum Hückelhoven, Erkelenz, Wegberg und Wassenberg wurden nach Niedersachsen, Thüringen und Sachsen etc. „evakuiert“. Ziel Nazideutschlands war es, die Rur-Region zum letzten Bollwerk vor Rhein- und Ruhrgebiet zu machen, gleichzeitig sollte sie die alliierten Verbände hier binden, um über die „Ardennenoffensive“ in Belgien dessen Hafen Antwerpen wieder in die Hand zu bekommen und den Nachschub zu unterbinden.

In drei Monaten, von Juni bis September, waren die Alliierten von der Normandie bis nach Gangelt-Höngen gestürmt, dann „griffen“ die deutschen Maßnahmen, die Front erstarrte für vier Monate, Bunker wurden aufgerüstet, Stacheldrahtverhaue mit Minen verlinkt, Hilfarth wurde zur Bastion mit rund 150 Soldaten ausgebaut. Brachelen bildete einen „Vorsprung“, den die Amerikaner mit der „Operation Swift“ beseitigen und nach Hilfarth zum Rurübergang gelangen wollten. Dieser Abschnitt war, so zitiert Schüngeler den US-Major Allan H. Mick, der am dichtesten ausgebaute Abschnitt der „Siegfriedlinie“, wie die Westalliierten den Westwall nannten. Ein in sich geschlossenes System von Bunkern mit Laufgräben durchzog auch die Felder zwischen Rur und Wurm.

Am 30. Dezember 1944 starteten die Deutschen von Brachelen aus einen Angriff auf die Amerikaner, der zurückgeschlagen wurde. Die Alliierten, weiter westlich schlossen sich die Engländer an, hatten die Beseitigung des „Brachelener Vorsprungs“ für den 26. Januar 1945 vorbereitet. Doch Brachelen und andere Orte fielen fast kampflos in alliierte Hände, nachdem die Engländer am 24. Januar die befestigte „Heinsberger Tasche“ erobert hatten. Weder vorher noch nachher hat es, außer Garzweiler II, aus der näheren Umgebung nur Brachelen und ein paar Nachbarorte in die renommierte Tageszeitung „New York Times“ geschafft – „BRACHELEN, Germany, Jan. 26. – This badly old City […] and six surrounding villages were in Americans hands tonight without an artillery shell being fired. Ninth loses but 9 Men.“ Brachelen als „schrecklicher alter Ort“ und weitere sechs Dörfer seien am 26. Januar in amerikanische Hand gekommen, ohne dass ein Artilleriegeschoss abgefeuert worden, das 9. (amerikanische Regiment) habe aber neun Mann verloren. So die Times. Um 7 Uhr am Morgen des 26. Januar 1945 erreichte das 406. Regiment der US-Armee das nordwestliche Brachelen, das 407. Regiment hatte um 7.50 Uhr den Süden bis zur Rischmühle eingenommen – Brachelen war befreit, im engeren Sinn war der Krieg dort beendet.

Die Planung der Westalliierten sah nicht vor, die Rur zu überqueren, nur ein Spähtrupp wurde bis an das von den Deutschen mit einer Kompanie, 150 Mann, stark befestigte Hilfarth geschickt, das im Osten, Norden und Westen von der Rur in einem großen Bogen umflossen war. Den Abwehrring im Süden vervollständigte von Ost nach West eine Kombination von Stacheldrahtverhauen und Minenfeldern, das Berühren des Drahts löste die Minen aus. Rurich, Baal, Hilfarth und Hückelhoven wurden zwischen dem 24. und 26. Februar eingenommen, Anfang März war man schon am Rhein, am 25. April trafen die Amerikaner an der Elbe bei Torgau mit der Roten Armee der Sowjetunion zusammen, die bis dorthin unter Blutzoll Osteuropa von Moskau her freigekämpft hatte. Der Krieg war zu Ende.

Die Bilanz: 123 tote Soldaten und 22 Zivilpersonen, 44 Personen wurden vermisst. Den Minen und anderen Kampfstoffen in den Feldern fielen 17 Brachelener zum Opfer. Die in den Gemeinden verbliebenen Zivilisten wurden in Sammellager bis in die Niederlande gebracht. Ihnen und auch den aus den Evakuierungsregionen im Osten heimkehrenden Bewohnern bot sich ein Schreckensbild: Zerstörungen an den Häusern, die vertraute Heimat-Silhouette mit den Kirchtürmen stark ausgedünnt. Viele waren von den Deutschen gesprengt worden, um sie als Ziele und Beobachtungspunkte unbrauchbar zu machen; viele wurden nicht mehr in alter Höhe aufgebaut, darunter der Brachelener, der zuvor mit fast 75 Metern einer der höchsten im Rheinland war.