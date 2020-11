Zwei Verletzte : Verdächtiger stellt sich nach Schießerei in Hückelhoven

Der Vorfall ereignete sich in der früheren Bergmannssiedlung (Van-Woerden-Straße) in Hückelhoven. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Bei einer Schießerei in der früheren Bergmannssiedlung in Hückelhoven sind am frühen Sonntagabend (1. November) zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Verdächtiger hat sich der Polizei gestellt.

Die Polizei bestätigte den Einsatz, machte aber keine detaillierten Angaben zum Tathergang.

Der Vorfall ereignete sich an der Van-Woerden-Straße. Der erste Notruf ging nach Informationen unserer Redaktion gegen 18.30 Uhr bei der Polizei ein. Bei den Verletzten soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Beide sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nachdem die Polizei am Sonntagabend mit einem Großaufgebot nach dem Schützen gesucht hatte, stellte sich in der Nacht ein Verdächtiger, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montagmorgen bestätigte. Details zu Motiv und Hintergründen nannte die Sprecherin nicht.