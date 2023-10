Hückelhoven macht Kultur Zwei Comedy-Highlights im November

In den Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven, dem Schreibwaren Geschäft Viehausen in Erkelenz, der Buchhandlungen Lyne von de Berg in Geilenkirchen, der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg sowie unter www.eventkarussel.eu findet der Ticketvorverkauf für beide Veranstaltungen statt.