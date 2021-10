Zur Interkulturellen Woche : Ein Film mit viel Liebe für Hückelhoven

Hückelhoven Zur Interkulturellen Woche ist auch ein Film über die Stadt Hückelhoven gedreht worden. Die Verantwortlichen sprechen über die schönsten Momente und viel geleistete Arbeit.

Wie viel Arbeit in einem 30-minütigen Film steckt, das hat Birgit Fluhr-Leithoff in den vergangenen Monaten erfahren müssen. Die Sprecherin des Interkulturellen Arbeitskreises hat mit Ehrenamtskoordinatorin Petra Hudler und Sozialamtsleiterin Andrea Kardis das Projekt koordiniert. Im Arbeitskreis habe man gemeinsam überlegt, wie die Interkulturelle Woche in diesem Jahr begleitet werden könnte, immer im Hinterkopf, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist und die Durchführung einiger Veranstaltungen an Bedingungen gekoppelt sein könnten. Am 19. April habe es ein erstes Treffen gegeben, wo Ideen ausgetauscht und verschiedene Formate überdacht wurden. „Im Film geht es vor allem um die Begegnung mit den Menschen“, sagt Birgit Fluhr-Leithoff.

Ein Projekt dieser Größenordnung war für alle Beteiligten Neuland. So kommen über 40 Personen in dem Film vor, das alles zu koordinieren sei eine Herausforderung gewesen. Und bevor nach drei Drehtagen schließlich das ganze Material im Kasten war, mussten einige Gespräche geführt, Vertrauen auf- und Ängste abgebaut werden. Viel Arbeit also. Aber auch eine Arbeit, die sich gelohnt hat. Gedreht wurde unter anderem an der ehemaligen Zeche, am Friedrichplatz und in religiösen Einrichtungen – alles Orte, an denen interkulturelle Begegnungen stattfinden – in den verschiedensten Formen. Und von allen Seiten gab es auch positive Rückmeldungen. Es habe den Beteiligten sehr viel bedeutet, sagt Birgit Fluhr-Leithoff, die von den berührenden Begegnungen noch immer begeistert ist. Man merke den Menschen an, dass Hückelhoven für sie viel mehr als nur der Wohnort oder der Arbeitsort sei, sie identifizieren sich mit der Stadt und wollen diese auch mitgestalten.