Nicht das erste Feuer in diesem Jahr Brand im Provinzialhochhaus in Hückelhoven

Es ist der erste Einsatz der Feuerwehr in diesem Jahr in eben jenem „Provinzialhochhaus“. Im März dieses Jahres hatte es binnen drei Wochen zweimal in einem der Keller des Hauses gebrannt – immer in den frühen Morgenstunden am Wochenende. Die Polizei hatte die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen. Die Kellerräume des Hauses sollen in der Vergangenheit regelmäßig als Schlafplatz von Obdachlosen genutzt worden sein.