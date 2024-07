Kinderbetreuung in Hückelhoven Zufriedene Mitarbeiter dank eigener Kita bei Lambertus

Den Satz „Wir wollen, dass auch die Kinder unserer Mitarbeiter Teil der Lambertus-Familie sind“ hat Marcel Ballas nicht nur so daher gesagt. Von ganz klein bis ganz groß, vom Lebensanfang bis zum Lebensende, Lambertus sei für alle da – und das soll auch so gelebt werden. Doch was heißt das in der Praxis? Für die Kinder steht ein großer Wagen bereit, in dem sie alle Platz finden und in dem sie über die Anlage geschoben werden können. „Sie sollen und können auch Zeit mit den Senioren verbringen“, sagt Marcel Ballas. Das müsse natürlich alles mit den Eltern abgesprochen werden. Ähnliche Kooperationen mit dem Kindergarten und den Senioren habe es bereits im Rahmen der Generationsbrücke Deutschland gegeben, deren Schirmherr Bundeskanzler Olaf Scholz ist.