Zirkusfestival Hückelhoven Ein Auftakt mit guten alten Bekannten

Am vergangenen Dienstagabend wurde es ein wenig sentimental in der Hückelhovener Aula des Gymnasiums. Denn zum inoffiziellen Autakt des Zirkusfestivals, das in diesen Tagen die zehnte Auflage feiert, kamen viele alte Weggefährten zurück in die ehemalige Zechenstadt und zeigten, dass sie auch in der Zeit nach der Zirkus-AG nichts von ihrem Können verlernt haben.