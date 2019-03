Junge Artisten aus Hückelhoven: Pepperonis begeistern im Circus Roncalli

Hückelhoven/Mönchengladbach Lukas Sachse und Patrice Joachims vom Zirkus Pepperoni traten bei Circus Roncalli auf.

Vor vollen Rängen haben Mitglieder der Zirkus AG des Gymnasiums Hückelhoven wieder in der großen Roncalli-Manege gespielt und viel Beifall bekommen. „Wenn man im Circus Roncalli augenzwinkernd mit den Worten ,Hallo, Frau Direktorin’ angesprochen wird, dann ist man vermutlich wirklich in der Zirkuswelt angekommen“, sagt AG-Gründerin Bianca Schiff, die Jungen und Mädchen in unterschiedlichen artistischen Bereichen trainiert.