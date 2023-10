Zirkus-Festival in Hückelhoven Aus Gymnasium wird Artistenschule

Jüngste Teilnehmerin war die achtjährige Leonie, die in der Sharm Circus School im fernen Dubai trainiert und ganz allein mit ihrer Trainerin angereist war. Im schwarzen Trikot hing Leonie am Vertikalseil, schwebte hoch über den Köpfen des Hückelhovener Publikums im ausverkauften Zelt mit rund 500 Besuchern. Mit zwei Programmpunkten hatten die Gastgeber aus der ehemaligen Zechenstadt den Einzug in die große Gala geschafft. Alyssa Braun war mit ihrer Poi-Nummer dabei und schwenkte bunte Tücher an Stäben durch die Luft. Linnea Jakobs und Anna Koglin sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Die Mädchen präsentierten Artistik mit dem Tuch, an dem sie gekonnt hangelten. Immer wieder wurde das Hückelhovener Duo mit Zwischenapplaus der begeisterten Zuschauer belohnt.